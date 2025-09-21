МЧС обратилось с предупреждением к жителям Алматинской области
В понедельник, 22 сентября, в Алматинской области пройдет проверка системы оповещения населения, в связи с чем МЧС обратилось с предупреждением к жителям региона, передает NUR.KZ.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, в частности, в городе Конаев в 12:00 будет проведена техническая проверка системы экстренного мобильного оповещения населения.
"На ваши мобильные устройства поступит текстовое сообщение, сопровождаемое звуковым сигналом. Данная система будет использоваться для информирования населения в экстренных и чрезвычайных ситуациях. При получении таких сообщений внимательно следуйте указанным инструкциям", - предупредили горожан.
Напомним, сегодня жители Алматы получили оповещения о землетрясении с призывом эвакуироваться и укрыться в безопасном месте, однако самого землетрясения горожане не почувствовали.
Позже в ДЧС сообщили, что землетрясение все же было, но без ощутимости. После того, как датчики зафиксировали сейсмическую активность, система Mass Alert запустилась автоматически и разослала оповещения. И
Из-за произошедшего глава ДЧС записал обращение к горожанам, а позже с разъяснениями выступило и МЧС.
