МЧС обратилось с предупреждением к жителям Алматинской области

В понедельник, 22 сентября, в Алматинской области пройдет проверка системы оповещения населения, в связи с чем МЧС обратилось с предупреждением к жителям региона, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, в частности, в городе Конаев в 12:00 будет проведена техническая проверка системы экстренного мобильного оповещения населения.

"На ваши мобильные устройства поступит текстовое сообщение, сопровождаемое звуковым сигналом. Данная система будет использоваться для информирования населения в экстренных и чрезвычайных ситуациях. При получении таких сообщений внимательно следуйте указанным инструкциям", - предупредили горожан.

Напомним, сегодня жители Алматы получили оповещения о землетрясении с призывом эвакуироваться и укрыться в безопасном месте, однако самого землетрясения горожане не почувствовали. Позже в ДЧС сообщили, что землетрясение все же было, но без ощутимости. После того, как датчики зафиксировали сейсмическую активность, система Mass Alert запустилась автоматически и разослала оповещения. И Из-за произошедшего глава ДЧС записал обращение к горожанам, а позже с разъяснениями выступило и МЧС.

