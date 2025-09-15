Возможность ужесточения наказания за двойное гражданство прокомментировали в МВД
Опубликовано:
Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в кабмине прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане ужесточить наказание за двойное гражданство, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты напомнили, что ранее с таким предложением выступили депутаты мажилиса.
"Если мы выявляем двойное гражданство, самое большое наказание - мы лишаем гражданства РК. Наверное, это и так жестокое наказание. Но в принципе мы с депутатами эти вопросы обсудим и, если будут предложения, мы готовы изучить и обсудить. По большому счету, мы не против ужесточения наказания", - отметил Игорь Лепеха.
Отметим, ранее на заседании мажилиса депутат Болатбек Нажметдинулы заявил, что скрывающие двойное гражданство граждане - это уже не казахстанцы.
В январе этого года КНБ обратился к казахстанцам с двойным гражданством.
Ранее сообщалось, что в ВКО выявили мать и дочь с двойным гражданством. В результате одной из них суд назначил крупный штраф, а другую ждет выдворение из Казахстана.
До этого мы рассказывали, что житель Астаны, имея двойное гражданство, на протяжении 10 лет получал пенсионные выплаты как в Казахстане, так и в России. По акту реагирования столичной прокуратуры суд взыскал с мужчины незаконно полученные почти 9 млн тенге.
