Возможность ужесточения наказания за двойное гражданство прокомментировали в МВД

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в кабмине прокомментировал вопрос о том, могут ли в Казахстане ужесточить наказание за двойное гражданство, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что ранее с таким предложением выступили депутаты мажилиса.

"Если мы выявляем двойное гражданство, самое большое наказание - мы лишаем гражданства РК. Наверное, это и так жестокое наказание. Но в принципе мы с депутатами эти вопросы обсудим и, если будут предложения, мы готовы изучить и обсудить. По большому счету, мы не против ужесточения наказания", - отметил Игорь Лепеха.

Отметим, ранее на заседании мажилиса депутат Болатбек Нажметдинулы заявил, что скрывающие двойное гражданство граждане - это уже не казахстанцы. В январе этого года КНБ обратился к казахстанцам с двойным гражданством. Ранее сообщалось, что в ВКО выявили мать и дочь с двойным гражданством. В результате одной из них суд назначил крупный штраф, а другую ждет выдворение из Казахстана. До этого мы рассказывали, что житель Астаны, имея двойное гражданство, на протяжении 10 лет получал пенсионные выплаты как в Казахстане, так и в России. По акту реагирования столичной прокуратуры суд взыскал с мужчины незаконно полученные почти 9 млн тенге.

