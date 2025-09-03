"Это уже не казахстанец": ужесточить наказание за двойное гражданство предложил депутат

На заседании мажилиса депутат Болатбек Нажметдинулы заявил, что скрывающие двойное гражданство граждане - это уже не казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат потребовал наказывать казахстанцев, скрывающих двойное гражданство, в рамках Уголовного кодекса, а не КоАП.

"Конституция РК прямо запрещает двойное гражданство, но на практике мы видим, что значительное количество граждан скрывает наличие второго гражданства, продолжая пользоваться всеми правами и преференциями Республики Казахстан.

Особую обеспокоенность вызывает то, что даже при выявлении подобных фактов мера ответственности ограничивается лишь штрафами. В рамках КОАП это примерно 690 тыс. тенге", - заявил депутат мажилиса.

Он заявил, что те, кто скрывает двойное гражданство - уже не казахстанцы.

"Это уже не казахстанец, он не чувствует себя частью этой страны, не думает о будущем Казахстана, ждет удобного момента, чтобы уехать. Это не гражданин, это временный резидент с чемоданным мышлением. Я буду инициировать поправки по ужесточению ответственности лиц с двойным гражданством вплоть до уголовной ответственности" - добавил депутат Болатбек Нажметдинулы.

В январе этого года КНБ обратился к казахстанцам с двойным гражданством.

Ранее сообщалось, что в ВКО выявили мать и дочь с двойным гражданством. В результате одной из них суд назначил крупный штраф, а другую ждет выдворение из Казахстана.

До этого мы рассказывали, что житель Астаны, имея двойное гражданство, на протяжении 10 лет получал пенсионные выплаты как в Казахстане, так и в России. По акту реагирования столичной прокуратуры суд взыскал с мужчины незаконно полученные почти 9 млн тенге.

