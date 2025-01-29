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Одну оштрафовали, другую выдворили: мать и дочь с двойным гражданством выявили в ВКО

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Жительницы ВКО
Мать и дочь. Фото: ДП ВКО

В ВКО выявили мать и дочь с двойным гражданством. В результате одной из них суд назначил крупный штраф, а другую ждет выдворение из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в начале декабря прошлого года мать и дочь получили гражданство иностранного государства, однако не уведомили об этом миграционные службы Казахстана в установленный срок.

"Нарушение было выявлено, когда спустя два месяца они самостоятельно обратились в ЦОН для снятия пенсионных накоплений", - уточнили в ДП ВКО.

Суд признал их виновными в нарушении законодательства о гражданстве. В результате мать понесет наказание в виде штрафа в размере 200 МРП, а ее дочь подвергнута административному выдворению за пределы страны.

Отмечается, что только за январь 2025 года в регионе выявили семь граждан, имеющих двойное гражданство.

Правоохранительные органы напомнили, что согласно законодательству граждане, получившие паспорт другой страны, обязаны в течение 30 дней уведомить об этом миграционные службы и сдать документы, удостоверяющие их прежнее гражданство.

За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.

Добавим, что по ч.2 ст.496 КоАП РК несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

Ранее стало известно, что житель Астаны, имея двойное гражданство, на протяжении 10 лет получал пенсионные выплаты как в Казахстане, так и в России. По акту реагирования столичной прокуратуры суд взыскал с мужчины незаконно полученные 8,9 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216285-odnu-oshtrafovali-druguyu-vydvorili-mat-i-doch-s-dvoynym-grazhdanstvom-vyyavili-v-vko/