Астанчанин на протяжении 10 лет получал пенсию в двух странах

Житель Астаны, имея двойное гражданство, на протяжении 10 лет получал пенсионные выплаты как в Казахстане, так и в России, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Житель города, имея двойное гражданство Казахстана и Российской Федерации, на протяжении 10 лет одновременно на территории двух государств получал пенсионные выплаты, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В соответствии с соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, при переселении пенсионера в пределах государств-участников Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера.

Таким образом, пенсионные выплаты не могут быть назначены одновременно в двух государствах - участниках Соглашения. По акту реагирования прокуратуры Астаны судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 млн тенге", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МВД рассказали о случаях привлечения к ответственности людей с двойным гражданством - за это нарушение из страны было выдворено 977 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Мы также писали, как 54-летнего гражданина России выдворили по решению суда из Казахстана за наличие двойного гражданства. Он получил паспорт РФ еще в июне этого года.

В Павлодаре бывшую гражданку Казахстана наказали за двойное гражданство. Она не сообщила в госорганы о приобретении гражданства Российской Федерации.

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