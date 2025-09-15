Казахстанка завещала квартиру сиделке, но ее внуки с этим не согласились

В СКО признали недействительным завещание, по которому женщина оставила свою квартиру сиделке. Иск выиграли внуки покойной, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску о признании завещания недействительным рассмотрел суд №2 Петропавловска.

Иск был подан внуками, которые оспаривали завещание своей бабушки. Согласно документу квартира была завещана ее сиделке.

В ходе судебного разбирательства разобрали результаты судебной психолого-психиатрической (посмертной) экспертизы и привлекли ряд врачей: невропатолога, психиатра и кардиолога.

"Были представлены выводы, подтверждающие доводы истцов, что на момент завещания бабушка страдала заболеванием, вследствие которого не могла адекватно оценивать свои действия", - отметили в суде.

Стороны пришли к взаимоприемлемому решению и заключили медиативное соглашение, что позволило урегулировать спор без продолжения судебного разбирательства.

"Условия соглашения, предусмотренные сторонами, не нарушили прав ни одной из сторон. В связи с признанием завещания недействительным вступление в наследство будет произведено наследниками по закону, а не по завещанию.

Имеющийся долг сиделки перед бабушкой по расписке внуки заимодателя обязались не предъявлять к взысканию, придя к разумному решению отнести это за оказываемые услуги сиделки перед их бабушкой", - уточнили в суде.

Также стороны обоюдно отказались от предъявления понесенных расходов по оплате услуг представителей.

Суд утвердил данное соглашение. Производство по делу прекратили.

Ранее в Семее примирили родных сестер в споре о разделе наследственного имущества. Одна из них получит квартиру, а другая - денежную компенсацию. В Шымкенте наследники решили спор медиацией - сын покойного отказался от претензий на прицеп, но получил от бывшей жены отца ключи от жилого дома вместе с земельным участком. В Жамбылской области двое сирот после выпуска из детского дома добились принятия наследства дяди, умершего 13 лет назад. Они получили квартиру, так как других наследников первой очереди у мужчины не было.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.