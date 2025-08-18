Сестры не могли поделить наследство после смерти матери в Семее

В Семее примирили родных сестер в споре о разделе наследственного имущества. Одна из них получит квартиру, а другая - денежную компенсацию, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску одной женщины к другой о разделе наследственного имущества рассмотрел межрайонный суд по гражданским делам Семея.

Согласно материалам дела, в 2021 году умерла мать женщин. После ее смерти сестры приняли в наследство квартиру.

Истец неоднократно предлагала сестре продать квартиру и разделить вырученные от продажи средства, однако та не реагировала на предложения. При этом все расходы на содержание квартиры (ремонт, коммунальные платежи, взносы КСК) несла другая сестра.

Ссылаясь на то, что ответчик не использует квартиру и не проявляет существенного интереса к ее сохранению, истец обратилась в суд с требованием передать ей долю сестры в квартире с выплатой денежной компенсации по рыночной стоимости, а также взыскать половину затрат на содержание жилья.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству суд предпринял меры по примирению сторон. В результате между ними было заключено и утверждено судом медиативное соглашение.

По условиям соглашения, доля ответчицы в квартире переходит к ее сестре, а та выплачивает родственнице денежную компенсацию с вычетом сумм, затраченных на содержание квартиры.

Также предусмотрено, что истец обязуется вернуть сестре мебель и оргтехнику, принадлежавшую их покойной матери и находившуюся в квартире. Судебный акт уже вступил в законную силу.

