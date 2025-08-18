Сестры не могли поделить наследство после смерти матери в Семее

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Сестры не могли поделить наследство после смерти матери в Семее

    Опубликовано:

    Соседки ссорятся
    Женщины ругаются. Иллюстративное фото: JackF / Getty Images

    В Семее примирили родных сестер в споре о разделе наследственного имущества. Одна из них получит квартиру, а другая - денежную компенсацию, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

    Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску одной женщины к другой о разделе наследственного имущества рассмотрел межрайонный суд по гражданским делам Семея.

    Согласно материалам дела, в 2021 году умерла мать женщин. После ее смерти сестры приняли в наследство квартиру.

    Истец неоднократно предлагала сестре продать квартиру и разделить вырученные от продажи средства, однако та не реагировала на предложения. При этом все расходы на содержание квартиры (ремонт, коммунальные платежи, взносы КСК) несла другая сестра.

    Ссылаясь на то, что ответчик не использует квартиру и не проявляет существенного интереса к ее сохранению, истец обратилась в суд с требованием передать ей долю сестры в квартире с выплатой денежной компенсации по рыночной стоимости, а также взыскать половину затрат на содержание жилья.

    В ходе подготовки дела к судебному разбирательству суд предпринял меры по примирению сторон. В результате между ними было заключено и утверждено судом медиативное соглашение.

    По условиям соглашения, доля ответчицы в квартире переходит к ее сестре, а та выплачивает родственнице денежную компенсацию с вычетом сумм, затраченных на содержание квартиры.

    Также предусмотрено, что истец обязуется вернуть сестре мебель и оргтехнику, принадлежавшую их покойной матери и находившуюся в квартире. Судебный акт уже вступил в законную силу.

    Ранее в Таразе разрешили наследственный спор трех сестер из-за квартиры умершей матери. Одна из них обязалась подарить свою долю, а другая - продать за 3 млн тенге.

    В Жамбылской области двое сирот после выпуска из детского дома добились принятия наследства дяди, умершего 13 лет назад. Они получили квартиру, так как других наследников первой очереди у мужчины не было.

    Жительница Костанайской области не могла вступить в наследство после смерти мужа, пока суд не признал незаконной легализацию недвижимости. Дело в том, что дом и земельный участок зарегистрировали за всеми членами семьи, а сарай и пристройка были оформлены за покойным супругом.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.