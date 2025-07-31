Сестры получили наследство дяди, умершего 13 лет назад на юге Казахстана
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В Жамбылской области двое сирот после выпуска из детского дома добились принятия наследства дяди, умершего 13 лет назад. Речь идет о квартире, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, две сестры воспитывались в детском доме в Жамбылской области до достижения совершеннолетия.
Там они оказались после смерти их матери в 2006 году. Брак их родителей был расторгнут в 1995 году, когда старшей дочери было 2 года.
Сестры выпустились из детского дома в июле 2012 года.
Родной брат матери умер в марте 2012 года. В том же году сестры узнали о смерти матери и дяди, но на их похоронах не были.
О том, что являются наследниками квартиры дяди, девушки узнали, когда уже был пропущен срок подачи заявления на вступление в наследство. Они считали уважительной причину пропуска - нахождение в детдоме.
Сестры, обращаясь в суд с иском к акиму сельского округа, просили восстановить им срок для принятия наследства и признать их принявшими наследство, так как других наследников первой очереди нет. Представитель акимата не возражал в удовлетворении иска.
Суд удовлетворил иск. Сестрам восстановили срок для принятия наследства, оставшегося после смерти дяди. Они признаны принявшими наследство.
Решение суда уже вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что в Акмолинской области женщина хотела оставить родного брата без наследства матери и даже приняла меры по отчуждению имущества. Прокуратура в интересах недееспособного лица подала иск в суд о восстановлении срока для принятия наследства.
В Таразе разрешили наследственный спор трех сестер из-за квартиры умершей матери. Одна из них обязалась подарить свою долю, а другая - продать за 3 млн тенге.
В Жамбылской области суд, несмотря на истечение срока, помог казахстанке получить наследство ее матери в виде пенсионных накоплений. Он пришел к выводу об уважительности пропуска срока принятия наследства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2270751-sestry-poluchili-nasledstvo-dyadi-umershego-13-let-nazad-na-yuge-kazahstana/
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