Казахстанец отказался от прицепа, а взамен получит ключи от дома
В Шымкенте наследники решили спор медиацией - сын покойного отказался от претензий на прицеп, но получит от бывшей жены отца ключи от жилого дома, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело об определении доли в совместно нажитом имуществе и признании договора купли-продажи недействительным рассмотрела в апелляционном порядке судебная коллегия по гражданским делам суда Шымкента.
Истец указал, что его покойный отец и ответчик состояли в законном браке, который после расторгли. Прицеп марки Kogel является совместно нажитым имуществом между его покойным отцом и ответчиком.
Выяснилось, что бывшая жена отца продала этот прицеп другому ответчику, что нарушило права истца как наследника.
Ответчики не признали иск.
Решением межрайонного суда по гражданским делам Шымкента в удовлетворении иска было отказано.
На судебном заседании коллегии стороны примирились. Между ними было заключено соглашение об урегулировании спора в порядке медиации.
Так, истец отказывается от исковых требований к ответчикам и в дальнейшем обязуется не претендовать на долю в имуществе в виде прицепа.
Бывшая жена покойного отца с момента подписания соглашения не позднее одного календарного дня передает истцу ключи от жилого дома вместе с земельным участком. В дальнейшем стороны друг к другу претензий иметь не будут.
Коллегия утвердила соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, прекратив производство по делу. Из бюджета истцу вернули ранее оплаченную государственную пошлину.
Определение суда уже вступило в законную силу.
Ранее в Семее примирили родных сестер в споре о разделе наследственного имущества после смерти их матери. Одна из них получит квартиру, а другая - денежную компенсацию.
А в области Абай суд удовлетворил иск банка об установлении факта принятия наследства мужчиной, мать которого задолжала 117 млн тенге. Казахстанец фактически унаследовал имущество, но отказывался оформить свои права официально.
В Жамбылской области суд, несмотря на истечение срока, помог казахстанке получить наследство ее матери в виде пенсионных накоплений.
