Халатами и перчатками заинтересовалась прокуратура в СКО

В СКО защитили трудовые права более 550 работников - им погасили задолженность по зарплате на сумму 103,7 млн тенге. Кроме того, выдана спецодежда работникам образования, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт ведомства, органами прокуратуры на системной основе проводится работа по выявлению и пресечению нарушений трудовых прав граждан.

"Так, работодателями Кызылжарского района и Петропавловска, вопреки требованиям статьи 113 Трудового кодекса РК, не выплачивалась заработная плата на общую сумму 103,7 млн тенге перед 553 работниками", - рассказали в прокуратуре СКО.

Также в Есильском и Уалихановском районах 282 работника учреждений образования не обеспечивались специальной одеждой: халатами из хлопчатобумажной ткани, перчатками, фартуками с огнезащитной пропиткой, рукавицами и др.

По актам прокурорского надзора задолженность по заработной плате полностью погасили. Также работникам выдали специальную одежду. Виновных лиц привлекли к установленной законом ответственности.

Всего с начала года прокуратура Северо-Казахстанской области защитила права 3 082 работников.

Ранее стало известно, что в Костанае женщина не получила зарплату после увольнения и решила отомстить. Она повреждала стикеры с QR-кодом на автоматах питьевой воды и засоряла монетоприемники, из-за чего аппараты выходили из строя, а жители нескольких районов оставались без доступа к питьевой воде. В Акмолинской области выявили задолженность по заработной плате перед учителями в 9 школах на общую сумму 80 млн тенге. По акту надзора задолженность погасили в полном объеме. В Актобе директора ТОО обязали выплатить сотрудникам более 1,8 млн тенге задолженности по зарплате за три месяца. Суд установил, что после их увольнения руководитель не выполнил свои обязательства.

