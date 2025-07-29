Директор дал расписку с печатью, но не выплатил деньги в Актобе
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В Актобе директора ТОО обязали выплатить сотрудникам более 1,8 млн тенге задолженности по зарплате за три месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску к ТОО о взыскании сумм по заработной плате рассмотрел суд Актобе.
На основании трудовых договоров от июня-августа прошлого года истцы были приняты на работу к ответчику.
Однако после их увольнения ответчик не выполнил свои обязательства по выплате заработной платы.
Суд установил, что истцы на основании трудовых договоров состояли в трудовых отношениях с ответчиком.
Кроме того, в материалах дела имеется расписка самого директора ТОО, заверенная печатью, где он обязался выплатить своим работникам остатки по зарплате за июнь, июль и август полностью до конца сентября.
Однако доказательства исполнения работодателем своих обязательств перед работниками суду не были представлены.
Решением суда иск был удовлетворен. С ответчика взыскали суммы задолженности по заработной плате в пользу каждого в размере 828 тыс., 410 тыс. и 616 тыс. тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2270037-direktor-dal-raspisku-s-pechatyu-no-ne-vyplatil-dengi-v-aktobe/
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