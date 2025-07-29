Директор дал расписку с печатью, но не выплатил деньги в Актобе

В Актобе директора ТОО обязали выплатить сотрудникам более 1,8 млн тенге задолженности по зарплате за три месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску к ТОО о взыскании сумм по заработной плате рассмотрел суд Актобе.

На основании трудовых договоров от июня-августа прошлого года истцы были приняты на работу к ответчику.

Однако после их увольнения ответчик не выполнил свои обязательства по выплате заработной платы.

Суд установил, что истцы на основании трудовых договоров состояли в трудовых отношениях с ответчиком.

Кроме того, в материалах дела имеется расписка самого директора ТОО, заверенная печатью, где он обязался выплатить своим работникам остатки по зарплате за июнь, июль и август полностью до конца сентября.

Однако доказательства исполнения работодателем своих обязательств перед работниками суду не были представлены.

Решением суда иск был удовлетворен. С ответчика взыскали суммы задолженности по заработной плате в пользу каждого в размере 828 тыс., 410 тыс. и 616 тыс. тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Таразе больница потребовала у двух врачей вернуть 9 млн тенге. Суд отказал в иске, посчитав, что на протяжении 7 лет зарплата медикам начислялась в рамках закона.

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