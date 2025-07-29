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    Директор дал расписку с печатью, но не выплатил деньги в Актобе

    Опубликовано:

    Человек держит деньги в руках
    Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    В Актобе директора ТОО обязали выплатить сотрудникам более 1,8 млн тенге задолженности по зарплате за три месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску к ТОО о взыскании сумм по заработной плате рассмотрел суд Актобе.

    На основании трудовых договоров от июня-августа прошлого года истцы были приняты на работу к ответчику.

    Однако после их увольнения ответчик не выполнил свои обязательства по выплате заработной платы.

    Суд установил, что истцы на основании трудовых договоров состояли в трудовых отношениях с ответчиком.

    Кроме того, в материалах дела имеется расписка самого директора ТОО, заверенная печатью, где он обязался выплатить своим работникам остатки по зарплате за июнь, июль и август полностью до конца сентября.

    Однако доказательства исполнения работодателем своих обязательств перед работниками суду не были представлены.

    Решением суда иск был удовлетворен. С ответчика взыскали суммы задолженности по заработной плате в пользу каждого в размере 828 тыс., 410 тыс. и 616 тыс. тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что в Таразе больница потребовала у двух врачей вернуть 9 млн тенге. Суд отказал в иске, посчитав, что на протяжении 7 лет зарплата медикам начислялась в рамках закона.

    А в Костанае женщина не получила зарплату после увольнения и решила отомстить. В итоге ее оштрафовали за умышленную порчу автоматов питьевой воды, принадлежащих предпринимателю.

    Житель Актау после увольнения не получил зарплату за последний отработанный месяц. Только после рассмотрения дела в суде заявителю перечислили все необходимые выплаты.

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