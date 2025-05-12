80 млн тенге не заплатили учителям в Акмолинской области

В Акмолинской области выявили задолженность по заработной плате перед учителями в 9 школах на общую сумму 80 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Акмолинской области на постоянной основе проводит анализ состояния законности в сфере защиты трудовых прав граждан.

В рамках этой работы прокуратура Ерейментауского района установила задолженность по заработной плате в 9 школах перед 298 учителями на сумму 80 млн тенге.

По акту надзора указанную задолженность погасили в полном объеме, тем самым были защищены конституционные права педагогов.

Ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанкой области школьным учителям недоплатили 28 млн тенге. В итоге права педагогов образовательных организаций на командировочные выплаты восстановили.

А в Бейнеуском районе Мангистауской области выявили педагогов, устроившихся на работу в школы с поддельными свидетельствами о прохождении курсов профессиональной переподготовки. Семь человек приговорили к штрафам.