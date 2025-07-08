Казахстанка не получила зарплату после увольнения и решила отомстить

В Костанае женщину оштрафовали за умышленную порчу автоматов питьевой воды, принадлежащих ИП, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина повреждала стикеры с QR-кодом на автоматах питьевой воды и засоряла монетоприемники, из-за чего аппараты выходили из строя, а жители нескольких районов оставались без доступа к питьевой воде.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что горожанка, ранее работавшая в ИП, уволилась в январе текущего года. По ее словам, после увольнения руководство не выдало ей трудовую книжку и часть причитающейся заработной платы.

Суду были предоставлены видео, фотографии и свидетельские показания, подтверждающие причастность женщины к порче QR-кодов и засорению автоматов.

Проблемы начались еще в марте. Жители города неоднократно жаловались на неработающие автоматы. Повреждение QR-кодов делало невозможным оплату, а забитые монетоприемники полностью блокировали работу устройств. Один из сотрудников ИП зафиксировал действия женщины на видео и сразу же обратился в полицию.

Постановлением суда жительница Костаная привлечена к административной ответственности по ст.147-1 ч.1 КоАП (Умышленное повреждение чужого имущества), ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 137 600 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Добавим, что согласно ст.147-1 ч.1 КоАП умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до двадцати суток.

А жителя Астаны, который умышленно повредил стекло на остановке, привлекли к ответственности и заставили заплатить штраф на сумму 73 840 тенге.

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