Двух женщин искали спасатели возле зоны отдыха близ Каркаралинска

В Карагандинской области две женщины накануне вышли из зоны отдыха "Поляны №1" за грибами и заблудились - на помощь им пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, накануне в Каркаралинском районе, около села Комиссаровка, две женщины 1988 и 1966 годов рождения вышли из зоны отдыха "Поляны №1" за грибами и заблудились.

"К счастью, у при себе у них был мобильный телефон, что значительно облегчило работу спасателей. Связь с ними поддерживалась на протяжении всей операции, это позволило оперативно установить местоположение и направить группу.

Женщин благополучно эвакуировали. В медицинской помощи они не нуждались", - сообщили в МЧС.

Ранее в Восточно-Казахстанской области во время сбора грибов пропали три человека. В поисках были задействованы спасатели и полицейские.

До этого в Алматы мужчина сообщил о том, что его сын с другом ушли в горы и перестали выходить на связь. Ребят искали всю ночь.

Также ранее алматинские спасатели выехали на вызов в горы, где заблудился 18-летний неопытный турист. На видео с места, где нашли парня, слышно, как спасатели говорят, что у него "горняшка и глюк".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.