Подростка и его друга всю ночь искали в горах близ Алматы

Мужчина сообщил о том, что его сын с другом ушли в горы и перестали выходить на связь. Ребят искали всю ночь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Накануне вечером в Талгарском районе, в районе пика Фрунзе (4450 м), пропал подросток 2010 года рождения, ушедший 19 августа вместе с другом в горы с ночевкой. Сообщение поступило от отца одного из ребят", - сообщили в ведомстве.

На поиски выдвинулась оперативная группа РОСО МЧС РК.

В составе группы был кинологический расчет, а также необходимое альпинистское снаряжение. Спасатели стартовали с канатной дороги Шымбулака, далее они пешим ходом направились через Талгарский перевал.

Как отметили в МЧС, поиски велись в условиях сложного высокогорного рельефа и темного времени суток.

Ночью спасатели обследовали районы Малого и Левого Талгара, проверили хижины и поляны, но, к сожалению, подростков не обнаружили.

Однако утром, в районе Красной Поляны ущелья Левый Талгар, ребята были найдены живыми и невредимыми.

В медицинской помощи мальчики не нуждались. Их спустили на Медео и передали родителям.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.

