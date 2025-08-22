Подростка и его друга всю ночь искали в горах близ Алматы
Мужчина сообщил о том, что его сын с другом ушли в горы и перестали выходить на связь. Ребят искали всю ночь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"Накануне вечером в Талгарском районе, в районе пика Фрунзе (4450 м), пропал подросток 2010 года рождения, ушедший 19 августа вместе с другом в горы с ночевкой. Сообщение поступило от отца одного из ребят", - сообщили в ведомстве.
На поиски выдвинулась оперативная группа РОСО МЧС РК.
В составе группы был кинологический расчет, а также необходимое альпинистское снаряжение. Спасатели стартовали с канатной дороги Шымбулака, далее они пешим ходом направились через Талгарский перевал.
Как отметили в МЧС, поиски велись в условиях сложного высокогорного рельефа и темного времени суток.
Ночью спасатели обследовали районы Малого и Левого Талгара, проверили хижины и поляны, но, к сожалению, подростков не обнаружили.
Однако утром, в районе Красной Поляны ущелья Левый Талгар, ребята были найдены живыми и невредимыми.
В медицинской помощи мальчики не нуждались. Их спустили на Медео и передали родителям.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.
