Туриста с "горняшкой и глюком" спасли в горах Алматы

Накануне, 20 августа, вечером алматинские спасатели выехали на вызов в горы, где заблудился 18-летний неопытный турист, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в МЧС, молодой человек сам обратился в службу спасения, заявив, днем отправился в горы вместе с друзьями, но отстал от группы и, не имея с собой фонарика, сбился с пути.

Спасатели на служебной машине прибыли к стоянке ущелья Проходное и около трех часов пешком пробирались в поисках парня. В итоге его обнаружили около поляны Терра и сопроводили к подножью горы.

"Неопытный турист к этому моменту замерз, у него наблюдались признаки горной болезни и дезориентации. К счастью, серьезной медицинской помощи не потребовалось - после спуска он смог отправиться домой самостоятельно", - рассказали в министерстве.

На кадрах слышно, как спасатели говорят, что у туриста "горняшка и глюк".

