"Ушли собирать грибы": две женщины с ребенком перестали выходить на связь в ВКО

В Восточно-Казахстанской области во время сбора грибов пропали три человека. В поисках были задействованы спасатели и полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС.

По информации МЧС в Telegram-канале, в Риддере на участке Березовая грива две женщины с ребенком ушли собирать грибы. Когда они не вернулись к обозначенному для встречи месту, а связи с ними не было, их родственник обратился за помощью в 112.

"Сразу после поступления сигнала была организована спасательная группа из сотрудников МЧС и ДП. Были задействованы пешие группы, автотранспорт и БПЛА. Женщины 1963 г.р., 1984 г.р. и 2016 г.р. были найдены силами поисковой группой", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что состояние грибников удовлетворительное, они были переданы родственникам.

Напомним, ранее в Алматы мужчина сообщил о том, что его сын с другом ушли в горы и перестали выходить на связь. Ребят искали всю ночь.

До этого алматинские спасатели выехали на вызов в горы, где заблудился 18-летний неопытный турист. На видео с места, где нашли парня, слышно, как спасатели говорят, что у него "горняшка и глюк".

Также на днях в горах Алматы камень упал на подростка. Мальчик получил открытый перелом предплечья. Спасатели транспортировали пострадавшего к поисково-спасательскому посту и передали его медикам Центра медицины катастроф.

