"Ушли собирать грибы": две женщины с ребенком перестали выходить на связь в ВКО
Опубликовано:
В Восточно-Казахстанской области во время сбора грибов пропали три человека. В поисках были задействованы спасатели и полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС.
По информации МЧС в Telegram-канале, в Риддере на участке Березовая грива две женщины с ребенком ушли собирать грибы. Когда они не вернулись к обозначенному для встречи месту, а связи с ними не было, их родственник обратился за помощью в 112.
"Сразу после поступления сигнала была организована спасательная группа из сотрудников МЧС и ДП. Были задействованы пешие группы, автотранспорт и БПЛА. Женщины 1963 г.р., 1984 г.р. и 2016 г.р. были найдены силами поисковой группой", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что состояние грибников удовлетворительное, они были переданы родственникам.
Напомним, ранее в Алматы мужчина сообщил о том, что его сын с другом ушли в горы и перестали выходить на связь. Ребят искали всю ночь.
До этого алматинские спасатели выехали на вызов в горы, где заблудился 18-летний неопытный турист. На видео с места, где нашли парня, слышно, как спасатели говорят, что у него "горняшка и глюк".
Также на днях в горах Алматы камень упал на подростка. Мальчик получил открытый перелом предплечья. Спасатели транспортировали пострадавшего к поисково-спасательскому посту и передали его медикам Центра медицины катастроф.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2278608-ushli-sobirat-griby-dve-zhenshchiny-s-rebenkom-perestali-vyhodit-na-svyaz-v-vko/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах