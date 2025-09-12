Сохранять спокойствие просят казахстанцев в Минобороны
В Мангистауской области пройдет учение с участием войск, с 12 сентября предусмотрено перемещение сил и средств - граждан просят сохранять спокойствие, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.
Как сообщает Министерство обороны РК, в рамках программы боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил РК в Мангистауской области пройдет двустороннее оперативно-тактическое командно-штабное учение "Айбалта-2025" с участием войск региональных командований "Запад" и "Восток".
В ходе подготовки с 12 сентября предусмотрено перемещение сил и средств по территории ряда областей.
Подразделения (личный состав и военная техника) совершат марши комбинированным способом - железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации.
"Министерство обороны РК информирует, что в указанный период в отдельных районах возможны временные ограничения. Просим граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Напоминаем: за распространение заведомо ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность", - обращается ведомство к казахстанцам.
Напомним, ранее в августе жителей Карагандинской области предупредили о том, что на протяжении месяца будут проходить учения, в рамках которых по территории будет передвигаться боевая техника.
До этого в начале июня в связи с началом учений к казахстанцам также обратилось Министерство обороны Казахстана - граждан призвали сохранять спокойствие.
7 мая большое количество техники было задействовано на параде в Астане - демонстрация прошла в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в ВОВ.
А недавно казахстанцев призвали не паниковать, так как в сейсмически опасных регионах Казахстана было запланировано республиканское командно-штабное учение "Жер-2025".
