Сохранять спокойствие просят казахстанцев в Минобороны

В Мангистауской области пройдет учение с участием войск, с 12 сентября предусмотрено перемещение сил и средств - граждан просят сохранять спокойствие, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщает Министерство обороны РК, в рамках программы боевой подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил РК в Мангистауской области пройдет двустороннее оперативно-тактическое командно-штабное учение "Айбалта-2025" с участием войск региональных командований "Запад" и "Восток".

В ходе подготовки с 12 сентября предусмотрено перемещение сил и средств по территории ряда областей.

Подразделения (личный состав и военная техника) совершат марши комбинированным способом - железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации.

Военная техника. Фото: Министерство обороны РК

"Министерство обороны РК информирует, что в указанный период в отдельных районах возможны временные ограничения. Просим граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напоминаем: за распространение заведомо ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность", - обращается ведомство к казахстанцам.

Напомним, ранее в августе жителей Карагандинской области предупредили о том, что на протяжении месяца будут проходить учения, в рамках которых по территории будет передвигаться боевая техника.

До этого в начале июня в связи с началом учений к казахстанцам также обратилось Министерство обороны Казахстана - граждан призвали сохранять спокойствие. 7 мая большое количество техники было задействовано на параде в Астане - демонстрация прошла в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в ВОВ. А недавно казахстанцев призвали не паниковать, так как в сейсмически опасных регионах Казахстана было запланировано республиканское командно-штабное учение "Жер-2025".

