Военную технику заметили в Карагандинской области: что говорят в акимате
В Карагандинской области на протяжении месяца будут проходить учения, в рамках которых по территории будет передвигаться боевая техника, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
На официальном сайте акимата Карагандинской области сообщили, учения в рамках мероприятий боевой подготовки запланированы с 15 августа по 15 сентября.
Отмечается, что в ходе учений подразделения совершают марши на полигоны комбинированным способом - железнодорожным, воздушным и автомобильным. О маршрутах следования военной техники должны сообщать заранее.
"Проведение этих мероприятий не оказывает негативного влияния на работу государственных и частных структур, а также на повседневную жизнь граждан", - пояснили в акимате.
Также пользователей социальных сетей призвали не распространять непроверенные сообщения и видеоматериалы, а полагаться только на официальные источники.
Напомним, в начале июня в связи с началом учений к казахстанцам также обратилось Министерство обороны Казахстана - граждан призвали сохранять спокойствие.
7 мая большое количество техники было задействовано на параде в Астане - демонстрация прошла в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в ВОВ.
А недавно казахстанцев призвали не паниковать, так как в сейсмически опасных регионах Казахстана было запланировано республиканское командно-штабное учение "Жер-2025".
