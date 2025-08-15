Военную технику заметили в Карагандинской области: что говорят в акимате

В Карагандинской области на протяжении месяца будут проходить учения, в рамках которых по территории будет передвигаться боевая техника, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

На официальном сайте акимата Карагандинской области сообщили, учения в рамках мероприятий боевой подготовки запланированы с 15 августа по 15 сентября.

Отмечается, что в ходе учений подразделения совершают марши на полигоны комбинированным способом - железнодорожным, воздушным и автомобильным. О маршрутах следования военной техники должны сообщать заранее.

"Проведение этих мероприятий не оказывает негативного влияния на работу государственных и частных структур, а также на повседневную жизнь граждан", - пояснили в акимате.

Также пользователей социальных сетей призвали не распространять непроверенные сообщения и видеоматериалы, а полагаться только на официальные источники.

Напомним, в начале июня в связи с началом учений к казахстанцам также обратилось Министерство обороны Казахстана - граждан призвали сохранять спокойствие.

7 мая большое количество техники было задействовано на параде в Астане - демонстрация прошла в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в ВОВ.

А недавно казахстанцев призвали не паниковать, так как в сейсмически опасных регионах Казахстана было запланировано республиканское командно-штабное учение "Жер-2025".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.