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Выдвижение колонн военной техники: Минобороны обратилось к казахстанцам

Опубликовано:

Военная техника
Военная техника. Иллюстративное фото: Министерство обороны РК

Министерство обороны Казахстана обратилось к гражданам в связи с началом учений - казахстанцев призвали сохранять спокойствие, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минобороны пояснили, что с 2 по 5 июня 2025 года согласно плану подготовки Вооруженных Сил РК на территории ряда регионов страны пройдут мероприятия по проверке боевой готовности воинских частей и соединений.

В рамках тактико-строевых занятий запланированы подъем подразделений по тревоге, выдвижение колонн военной техники из пунктов постоянной дислокации к районам учений, на полигоны и в учебные центры.

"Учения проводятся исключительно в учебных целях. Их основная задача - повышение уровня боевой готовности, слаженности действий личного состава, а также совершенствование командирских навыков по управлению подразделениями", - уточнили в ведомстве.

Подчеркивается, что передвижение военной техники будет осуществляться строго по утвержденным маршрутам с соблюдением требований мер безопасности.

"Призываем граждан сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и воздерживаться от распространения непроверенной информации", - обратились в Минобороны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250885-vydvizhenie-kolonn-voennoy-tehniki-minoborony-obratilos-k-kazahstancam/