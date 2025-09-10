"Вы очень нежная": депутат решил передать поздравления своей маме в эфире мажилиса

Во время зачитывания депутатских запросов один из депутатов мажилиса решил передать поздравление с днем рождения своей маме, передает корреспондент NUR.KZ.

После основной части заседания мажилиса рабочий процесс перешел к оглашению депутатских запросов. Депутат Ардак Назаров, воспользовавшись прямым эфиром, обратился к своей маме.

"Сегодня день рождения моей мамы - я хотел бы поздравить свою маму. Поздравляю вас, мама, вы очень нежная женщина. Вместе с отцом я хочу пожелать, чтобы вы всегда были счастливы с внуками и детьми", - обратился депутат.

Далее он вернулся к рабочим вопросам и начал зачитывать свой депутатский запрос о казахстанской армии.

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов ответил депутату, что тоже передает поздравления его маме.

Напомним о другом, менее приятном случае, когда депутат на заседании мажилиса заговорил о своей маме. Бакыжан Базарбек в прошлом году рассказал, что его мама пострадала от кредитных мошенников и несколько месяцев оплачивала кредит, который она не получала.

А депутат Тимур Елеусизов, критикуя ситуацию в поликлиниках города, рассказывал, как его мама сделала анализы, а терапевт ушел в отпуск, что затянуло получение результатов.

Этим летом депутат маслихата Астаны Сауле Самидин раскритиковала откровенные наряды Дженнифер Лопес, которая выступила в столице. А позже объяснила свои слова, отметив, что "как мама и человек" не могла не отреагировать на замечание своей дочери в начале концерта.

