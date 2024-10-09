Депутат обнаружил себя в мошеннической рекламе с призывом инвестировать в уран

На заседании мажилиса депутат рассказал, что увидел себя в мошенническом ролике, где он якобы призывал вкладываться в урановую промышленность и зарабатывать на этом, передает корреспондент NUR.KZ.

"На днях на просторах интернета я увидел ролик со своим участием, где преподнесли меня как человека, предлагающего вкладывать свои средства в урановую промышленность и получать дивиденды от этой затеи. И сколько человек купилось на эту уловку мошенников - неизвестно.

Моя мама пострадала от кредитных мошенников и несколько месяцев оплачивала кредит, который она не получала. На днях еще одного родного человека в нашей семье мошенники обманом заставили получить кредит в 3,5 млн тенге. Таких случаев по всей стране сотни, пострадавших сотни. (…) Допускаю версию, что в схемах скрытно участвуют действующие сотрудники банков второго уровня и не только", - заявил сегодня депутат Бакыжан Базарбек.

Он добавил, что статистика раскрываемости таких дел по мошенничествам "не радует".

"Возникает резонный вопрос, а занимаются ли у нас правоохранительные органы реальной борьбой с кредитным интернет-мошенничеством? У нас всего одна отговорка: преступления совершаются из-за рубежа, и мировые хакеры-аферисты накинулись на нашу страну. А куда делись миллиарды на усиление информационной безопасности, на цифровизацию? МЦРИАП готовы ответить на эти вопросы? Где запущенный на базе Нацбанка антифрод-центр? Где ваши подразделения киберпула?" - поинтересовался депутат.

Базарбек добавил, что не исключает версию, что утечки персональных данных и кредитное мошенничество - это умышленные действия должностных лиц министерств, ведомств и нацкомпаний для выкачивания бюджета на информатизацию и цифровизацию.

Напомним, что в Казахстане с 22 июня запустили Антифрод-центр - технологическую платформу, к которой подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи.

Платформа включает в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.

Центр был создан при Нацбанке РК.

Недавно депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил запретить в Казахстане онлайн-кредиты, посколько, по его словам, в стране пока бессильны против киберпреступлений.