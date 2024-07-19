Депутат Алматы раскритиковал предложенное медиками нововведение

В Алматы прошла внеочередная ХХІ сессия маслихата, на которой депутаты приняли программу "Единый стандарт первичной медико-санитарной помощи города Алматы", передает корреспондент NUR.KZ.

Несмотря на то, что в итоге депутаты данную программу приняли единогласно, в процессе обсуждения между народными избранниками возник спор. Началось с того, что депутат Тимур Елеусизов раскритиковал текущую ситуацию в поликлиниках города. Он рассказал о сложностях при записи к узким специалистам.

"Запись к узким специалистам проходит через терапевта. Это большая проблема всего населения, особенно возрастных людей. Приложение "Damumed" некорректно работает. Иногда ты записаться туда не можешь, постоянно идут сбои. Потом анализы приходят через "eGov mobile".

Недавно у меня мама сделала анализы, а терапевт ушел в отпуск, теперь она не может их получить. Мы говорим о каких-то системах, но элементарные системы не работают. Во всех частных поликлиниках результаты приходят по SMS.

Я считаю, что мы даже эту мелочь не можем отработать, а сейчас хотим засунуть 5 млрд тенге непонятно на какую систему", - высказался Тимур Елеусизов.

Однако депутату сообщили, что в данном вопросе о 5 млрд тенге никто не говорил. На что Тимур Елеусизов ответил: "Я так понял, потому что такой доклад".

После этого он получил замечание от председателя маслихата.

"Пожалуйста, без эмоций, я вам делаю замечание. Ведите себя корректно. Когда вы выходили, здесь об этом рассказали. Во время сессии никуда не выходите", - ответил председатель маслихата.

На вопросы депутата ответил руководитель Управления общественного здоровья Алматы Иран Шаметеков.

"Касательно записи к узкопрофильным специалистам Минздравом были внесены изменения по остро востребованным специальностям. Когда, минуя участкового врача, например, при травме, можно попасть сразу к травматологу, хирургу, инфекционисту и т.д. Нормативный документ позволяет это делать.

А касательно медико-информационных систем – единый стандарт позволит в дальнейшем унифицировать данные медико-информационной системы. То есть паспорт здоровья, анализы, результаты диагностических исследований, рекомендации, консультации позволит через единое хранилище данных объединить всех поставщиков медико-информационной системы. Это "Damumed", "Авиценна", "MedElement" и т.д. Сейчас они разрозненны", – объяснил Иран Шаметеков.

Напомним, ранее депутат Тимур Елеусизов "прославился", когда выразился нецензурно во время своего выступления на заседании маслихата. Доклад Елеусизова был посвящен вопросу передачи ветслужбы Алматы в Управление экологии окружающей среды.

Позднее он извинился за мат и отметил, что готов ответить за нарушение общественного порядка, как установлено законом.

После Елеусизов сообщил, что его вызвали в управление полиции. В итоге суд оштрафовал Тимура Елеусизова на 20 МРП - 73 тыс. тенге.