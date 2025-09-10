jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Сильные дожди: осеннюю погоду пообещали в ближайшие дни в Казахстане

    Опубликовано:

    Сильный дождь в городе
    Ливень. Иллюстративное фото: pexels.com

    Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в период с 11 по 13 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

    В ближайшие дни на большей части республики, кроме южных регионов, ожидается осенняя, прохладная, дождливая погода.

    Как объяснили специалисты метеослужбы, всему виной северный циклон и атмосферные фронтальные разделы связанные с ним.

    11 сентября на севере, 11-12 сентября на востоке, 11-13 сентября в центре Казахстана ожидаются сильные дожди, на севере, востоке страны возможен град, шквал.

    В конце периода юг и юго-восток Казахстана окажутся под влиянием Южного циклона, который помимо дождей принесет кратковременное повышение температур в указанных регионах.

    Также по республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы – туманы.

    А на юге страны прогнозируется пыльная буря.

    В большинстве регионов ожидается понижение температур:

    • на западе РК ночью до 5-16, днем до 15-25 тепла;
    • на северо-западе страны ночью до 1-11 тепла, местами заморозки 2 градуса, днем до 8-20 тепла;
    • в северных областях ночью до 1-7 тепла, местами заморозки 2 градуса, днем до 8-16 тепла;
    • в центре ночью до 1-10 тепла, на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем до 10-20 тепла.

    На востоке ночью ожидается понижение до 1-11 тепла, днем повышение до 15-23 тепла. На юге ночью повышение до 12-20 тепла, днем небольшое колебание от 23-33 до 25-35 тепла. На юго-востоке ночью небольшое колебание от 12-17, в горных районах 2-7 тепла до 8-15, в горных районах 0-5 тепла, днем повышение до 24-32 тепла.

    Ранее мы отмечали что погода испортится к концу недели в Алматы. А в Астане на этой неделе обещали выпадение снега.

    Погода
