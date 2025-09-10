Дождь пообещали в Алматы и Астане сегодня
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 10 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют умеренный дождь. Днем воздух прогреется до +15 градусов, ночью температура снизится до +10 градусов. Скорость ветра – 7,1 м/с.
В Шымкенте сегодня пообещали ясную погоду без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +30 градусов, ночью опустятся до +17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.
