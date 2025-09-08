Дождь и снег пообещали в Астане на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней, с 8 по 14 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

8 сентября в Астане будет небольшой дождь. Температура в среднем составит +12 градусов. Днем воздух может прогреться до +16 градусов, но ночью температура опустится до +8 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.

9 сентября ожидается пасмурная погода. Температура составит около +14 градусов. Максимальная температура составит +19 градусов, а минимальная - около +8 градусов. Скорость ветра составит до 3,9 м/с.

10 сентября вновь будет небольшой дождь. Средняя температура - в районе +15 градусов. Днем температура поднимется до +21 градуса, а ночью опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

11 сентября в Астане обещают умеренный дождь. Температура в среднем составит +13 градусов. Максимально температура поднимется до +19 градусов, а опуститься может до +11 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,3 м/с.

Свежая публикация по теме: Теплую погоду пообещали в Шымкенте на этой неделе

12 сентября прогнозируют дождь и снег. Среднесуточная температура - около +5 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов, а ночью похолодает до +3 градусов. Скорость ветра составит 8,1 м/с.

13 сентября вновь пообещали небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +5 градусов. Максимальная температура составит +7 градусов, минимальная - около +2 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,0 м/с.

14 сентября, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит +10 градусов. Воздух может прогреться и до +14 градусов, но ночью похолодает до +6 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.