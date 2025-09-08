jitsu gif
    Дождь и похолодание: погода испортится в Алматы к концу недели

    Опубликовано:

    Дождь
    Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие семь дней, с 8 по 14 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

    8 сентября в Алматы прогнозируется переменная облачность. Температура в среднем составит плюс +23 градуса. Днем воздух может прогреться до +30 градусов, но ночью температура опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

    9 сентября ожидается переменная облачность. Температура составит около +22 градусов. Максимальная температура составит +29 градусов, а минимальная - около +17 градусов. Скорость ветра составит до 3,9 м/с.

    10 сентября вновь без осадков. Средняя температура - в районе +23 градусов. Днем температура поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

    11 сентября в Алматы обещают переменную облачность. Температура в среднем остановится на отметке +21 градус. Максимально температура поднимется до +28 градусов, а опуститься может до +15 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,8 м/с.

    12 сентября будет ясная погода без осадков. Среднесуточная температура - около +22 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов, а ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

    13 сентября прогнозируют небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке +17 градусов. Максимальная температура составит +23 градусов, минимальная - около +11 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,2 м/с.

    14 сентября, по прогнозам, вновь будет небольшой дождь. Средняя температура составит плюс +11 градусов. Воздух может прогреться и до + 12 градусов, но ночью похолодает до +10 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

    Погода
    Автор: Виктор Николаев

