    Гроза и сильный дождь: непогода накроет большую часть Казахстана

    Опубликовано:

    Человек гуляет по улице в дождь
    Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Завтра, 10 сентября, по данным синоптиков, ожидаются гроза, дождь и ветер. В связи с этим в областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    Завтра в Астане ожидаются гроза, град и шквал. Ветер юго-западный утром и днем, порывы 15-20 м/с.

    В Алматы ночью и утром прогнозируется гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 15 м/с.

    В Акмолинской области синоптики обещают сильный дождь, град, шквал и грозу. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

    10 сентября ночью в горных районах Алматинской области временами будет сильный дождь. Днем на юге, в горных районах области - гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный в горных, предгорных районах области порывы 15-20 м/с.

    В области Ұлытау ожидается гроза. Утром и днем на севере, востоке области град. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем в горных районах области Жетісу обещают грозу.

    В Карагандинской области по прогнозу синоптиков временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер южный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на севере и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Туман обещают ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области.

    10 сентября в горных районах Жамбылской области будет гроза. Ветер северо-западный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере и востоке Костанайской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал и гроза. Ночью и утром на западе, юге ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке - высокая пожарная опасность.

    На большей части Мангистауской области прогнозируется гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На северо-востоке Актюбинской области будет ветер северный и северо-восточный, порывы 15-18 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке - чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе - высокая пожарная опасность.

    Туман будет ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области. Ветер северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе - чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Грозу обещают ночью на западе, днем на севере, западе, юге Павлодарской области. Ветер южный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

    10 сентября на севере, востоке Северо-Казахстанской области будет сильный дождь, днем град, шквал и гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

    Погода
