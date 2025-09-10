"Как в Калькутте или Бангалоре": транспортный коллапс из-за отключения светофоров сняли в Астане

Полиция Астаны собирается привлечь к ответственности мужчину, который самостоятельно стал регулировать движение на одном из перекрестков после отключения светофоров, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Аstana_brothers опубликовали фотографию, авторы которой запечатлели транспортный коллапс на пересечении проспекта Туран и улицы Улы Дала. На фото видно сразу несколько транспортных потоков: десятки машин въехали на перекресток одновременно, заблокировав друг другу проезд.

Как отмечается в описании к фото, машины стояли около часа, а водители сигналили друг другу. Данная фотография вызвала обсуждение в Сети.

"На фото вся наша культура вождения", "Нет водительской солидарности - вообще ноль", "Водители сами создают это! Я стояла на перекрестке, горел зеленый, но перекресток забит", "Движение как в Калькутте или в Бангалоре", - пишут подписчики группы в комментариях.

Подробности ситуации рассказали в столичном департаменте полиции. В ведомстве сообщили, что на проспекте Туран, на пересечении с улицами Улы Дала, Хусейн Бен Талал, Бухар Жырау, а также на двух пешеходных переходах произошло аварийное отключение светофоров.

Сообщается, что наряды патрульной полиции осуществляли регулирование транспортного потока, а питание светофорных объектов было восстановлено по временной схеме, пока электроснабжение не было восстановлено.

"Вмешательство посторонних лиц в регулирование дорожного движения может создать угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения и привести к аварийным ситуациям. В связи с этим в отношении мужчины, самостоятельно регулировавшего движение, будет применена административная ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Призываем граждан в подобных ситуациях сохранять спокойствие и доверять регулирование движения только уполномоченным сотрудникам, которые оперативно принимают меры для обеспечения порядка и безопасности на дорогах", - сказано в сообщении полиции.

Напомним, в январе этого года президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны срочно решить вопрос пробок.

"Для столицы актуален вопрос пробок - в данном направлении надо принять срочные меры и решения", - сказал тогда Токаев.

А в начале февраля о пробках в Астане высказались эксперты. По их мнению, в будущем ситуация на дорогах столицы может измениться в худшую сторону, если не начать предпринимать действия сейчас.

Этим летом в столичном управлении транспорта сообщали, что график работы некоторых госорганов могут изменить, чтобы разгрузить дороги в Астане.

На прошлой неделе в акимате Астаны рассказали, какие организации сменят график работы с 15 сентября для "разгрузки транспортного потока" в часы пик в городе.

