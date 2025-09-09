Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением касательно лотерей

Генеральная прокуратура обратилась к жителям Казахстана с разъяснениями о правилах проведения лотерей, передает NUR.KZ. Отмечается, что физические лица не могут проводить розыгрышей.

По данным прокуроров, сейчас в СМИ и соцсетях публикуют рекламу о проведении розыгрышей, где принимает участие большое количество граждан. Генпрокуратура призвала соблюдать требования сразу трех законов: "О защите прав потребителей", "О рекламе", "О лотереях и лотерейной деятельности".

"Проводить лотерейные розыгрыши могут только операторы лотерей, у которого имеется соответствующее разрешение. Оператор лотерей обязан согласовать условия проведения лотереи в Министерстве туризма и спорта РК.

Категорически запрещается проведение лотерей физическими, а также юридическими лицами, не являющимися официальными операторами, и не получивших разрешение в уполномоченном государственном органе. Участие допускается гражданам достигших 18 - летнего возраста", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что распространение лотерейных билетов осуществляется оператором и агентами, которые имеют на это официальные полномочия. Призовой фонд формируется оператором лотерей, размер призового фонда должен быть не менее 50% от выручки, от реализованных билетов или за счет собственных средств.

"Информация о предлагаемых товарах (работах, услугах), а также ее реклама должна быть достоверной.За нарушение законодательства о лотереях и лотерейной деятельности КоАП ст.445-1 предусматривает взыскание в виде штрафа от 500 до 2000 МРП.

Использование лотерейной деятельности в мошеннических целях предусматривает уголовную ответственность по ст.190 УК с назначением наказания сроком до 10 лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре.

Отметим, что прокуратура сделала заявление на фоне рассмотрения громкого дела блогеров Жанабыловых. Ранее министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Позже заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, какое наказание может грозить блогерам. Во время суда прокуроры заявили, что проверили курсы блогера Жанабылова и они якобы "не имеют ценности".

Адвокат Олег Чернов во время суда заявил о нарушении своих прав, а также прав подзащитного.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.