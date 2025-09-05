"Не имеют ценности": в суде заявили, что проверили курсы блогера Жанабылова

В суде Астаны рассматривается дело против блогера Ерболата Жанабылова, обвиняемого в проведении незаконной лотереи. Обвинение сделало контрольную закупку его курсов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил сам блогер Жанабылов в суде, покупатели его курсов далее становились участниками розыгрыша - они крутили "барабан удачи", выигрывая призы. Можно было выиграть деньги, iPhone или машину.

Сторона обвинения заявила, что это незаконная лотерея, а также сообщила, что сделали контрольную закупку курсов Жанабылова, и не нашли в них ценности, так как они не соответствуют заявленному содержанию. Цену курса обвинители также назвали завышенной - речь идет о сумме в 30 тысяч тенге.

Судья уточнила у Жанабылова - получал ли он разрешение на проведение розыгрышей, на что тот ответил отрицательно.

Добавим, сегодня в Астане начали рассматривать дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова. В ходе заседания судья попросила его супругу выйти из зала.

Напомним, ранее Министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, какое наказание может грозить блогерам.

Накануне в горсуде Астаны сообщили о назначении судебного заседания по делу. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассматривает дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи по (ч.6 ст.445 – 1 КоАП).

