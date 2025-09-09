Видео с "участием" руководителей и сотрудников Казатомпрома заинтересовали киберполицию

В Казахстане распространяются видео с "участием" руководителей и сотрудников Казатомпрома и предложениями заработка на инвестициях - это фейк, передает NUR.KZ со ссылкой на киберполицию Астаны.

Как сообщает Департамент киберполиции Астаны, в Казахстане распространяются мошеннические видео, созданные с помощью ИИ, с "участием" руководителей и сотрудников Казатомпрома. В них рекламируются несуществующие платформы для быстрого заработка.

Полицейские предупреждают:

"Казатомпром официально заявляет: "Мы не запускаем подобных проектов. Не даем инвестиционных рекомендаций. Не обещаем "легких денег".

Правоохранители призывают проверять информацию на официальных ресурсах, не переходить по подозрительным ссылкам и предупредить близких.

Напомним, в августе жительница Акмолинской области лишилась более 3 миллионов тенге, доверившись рекламе об инвестициях, которую увидела на YouTube.

Ранее пенсионерка из Павлодара лишилась 5 млн тенге, поверив в обещание мошенников о баснословных доходах от инвестиций. Она увидела в интернете рекламу и зарегистрировалась на сайте, вложив в дело собственные сбережения.

Житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на лжеинвестициях. Он видел в личном кабинете растущие доходы, но не смог получить их - мошенники перестали выходить на связь.

Добавим, финансовые пирамиды в Казахстане не исчезли, и их жертвами становятся сотни казахстанцев. Понять, что организаторы не инвесторы, а аферисты, можно по их топовым фразам - примеры читайте в нашем материале.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.