Павлодарка ждала баснословных доходов, но потеряла 5 млн тенге

Пенсионерка из Павлодара потеряла 5 миллионов тенге, поверив в обещание мошенников о баснословных доходах от инвестиций, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории Павлодарской области участились случаи мошенничества, связанные с "выгодными" инвестициями, нацеленными на граждан пожилого возраста.

Под видом обещаний высоких доходов злоумышленники убеждают людей вкладывать сбережения в сомнительные схемы.

Жертвой одной из таких схем стала жительница Павлодара, которая потеряла порядка 5 миллионов тенге. Пенсионерка увидела в интернете рекламу, обещающую баснословные доходы от инвестиций.

"Зарегистрировавшись на сайте, она вложила в это дело собственные сбережения. Когда же попыталась вывести "заработанные" деньги, "специалист" перестал выходить на связь, оставив женщину без денег и обещанной прибыли. Стоит отметить, на сегодняшний день по аналогичной схеме на уловку мошенников попались свыше 80 граждан", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Полицейские в очередной раз призвали граждан быть бдительными и не переводить деньги на сомнительные "инвестиционные" платформы, а также не доверять незнакомым лицам и организациям, предлагающим быстрые и гарантированные доходы.

"Проверяйте лицензию компаний на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Проконсультируйтесь с родственниками или специалистами, прежде чем переводить деньги", - посоветовали в ведомстве.

Отметим, что часто жертвами мошенников становятся именно пенсионеры. Все потому, что они особенно уязвимы к манипуляциям и не всегда имеют доступ к надежной информации. Мы рассказывали о том, какие схемы используют злоумышленники.

Ранее в Павлодаре вынесли приговор двум мужчинам, организовавшим финансовую пирамиду. Больше 58 млн тенге вложили казахстанцы в якобы развитие рекламных приложений.

Житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на лжеинвестициях. Он видел в личном кабинете растущие доходы, но не смог получить их.

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