Акмолинка потеряла 3 млн тенге после просмотра роликов на YouTube

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Акмолинка потеряла 3 млн тенге после просмотра роликов на YouTube

      Опубликовано:

      Телевизор
      Женщина отдыхает. Иллюстративное фото: demaerre / Getty Images

      Жительница Акмолинской области лишилась более 3 миллионов тенге, доверившись рекламе об инвестициях, которую увидела на YouTube, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 августа в управление полиции Степногорска поступило заявление от местной жительницы о факте мошенничества.

      По словам потерпевшей, в период с 27 июня по 18 июля неизвестные лица, действуя под предлогом вложений в "выгодные инвестиционные проекты", завладели ее деньгами на сумму свыше 3 миллионов тенге.

      Женщина рассказала, что при просмотре видеороликов на YouTube увидела рекламу о высокодоходных инвестициях.

      "Поверив предложению, она оставила свой номер телефона, после чего с ней связались злоумышленники, представившиеся "менеджерами компании". Под обещания высокой прибыли они убедили ее перечислить значительную сумму. Но позже перестали выходить на связь", - рассказали в ДП Акмолинской области.

      Поняв, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию. По данному факту начато досудебное расследование.

      "Никогда не переводите деньги на счета незнакомых лиц, даже если они представляются сотрудниками известных организаций. Помните, что официальные компании не предлагают инвестиции через социальные сети, мессенджеры или звонки с неизвестных номеров", - предупреждают полицейские.

      Ранее стало известно, что пенсионерка из Павлодара лишилась 5 млн тенге, поверив в обещание мошенников о баснословных доходах от инвестиций. Она увидела в интернете рекламу и зарегистрировалась на сайте, вложив в дело собственные сбережения.

      Житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на лжеинвестициях. Он видел в личном кабинете растущие доходы, но не смог получить их - мошенники перестали выходить на связь.

      Жительница Акмолинской области поверила рекламе в Instagram об инвестициях и оставила свои анкетные данные. В итоге женщина оформила два кредита на общую сумму почти 4 млн тенге и совершила переводы на подставные счета мошенников.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.