Акмолинка потеряла 3 млн тенге после просмотра роликов на YouTube

Жительница Акмолинской области лишилась более 3 миллионов тенге, доверившись рекламе об инвестициях, которую увидела на YouTube, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 августа в управление полиции Степногорска поступило заявление от местной жительницы о факте мошенничества.

По словам потерпевшей, в период с 27 июня по 18 июля неизвестные лица, действуя под предлогом вложений в "выгодные инвестиционные проекты", завладели ее деньгами на сумму свыше 3 миллионов тенге.

Женщина рассказала, что при просмотре видеороликов на YouTube увидела рекламу о высокодоходных инвестициях.

"Поверив предложению, она оставила свой номер телефона, после чего с ней связались злоумышленники, представившиеся "менеджерами компании". Под обещания высокой прибыли они убедили ее перечислить значительную сумму. Но позже перестали выходить на связь", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию. По данному факту начато досудебное расследование.

"Никогда не переводите деньги на счета незнакомых лиц, даже если они представляются сотрудниками известных организаций. Помните, что официальные компании не предлагают инвестиции через социальные сети, мессенджеры или звонки с неизвестных номеров", - предупреждают полицейские.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Павлодара лишилась 5 млн тенге, поверив в обещание мошенников о баснословных доходах от инвестиций. Она увидела в интернете рекламу и зарегистрировалась на сайте, вложив в дело собственные сбережения.

Житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на лжеинвестициях. Он видел в личном кабинете растущие доходы, но не смог получить их - мошенники перестали выходить на связь.

Жительница Акмолинской области поверила рекламе в Instagram об инвестициях и оставила свои анкетные данные. В итоге женщина оформила два кредита на общую сумму почти 4 млн тенге и совершила переводы на подставные счета мошенников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.