Полицейский атташе появится в посольстве Казахстана в Южной Корее: чем он будет заниматься

Минтруда, МВД и МИД Казахстана провели совместную встречу - принято решение о назначении полицейского атташе в посольстве РК в Южной Корее для работы с нелегальными мигрантами, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, первый вице-министр ведомства провел рабочую встречу с представителями МВД и МИД РК.

Основной темой обсуждения стали вопросы противодействия нелегальной миграции и обеспечения законного пребывания казахстанских граждан на территории Республики Корея.

По итогам встречи были обсуждены вопросы пресечения нелегальной миграции в Республику Корея, а также что ближайшее время в посольстве Республики Казахстан в Республике Корея будет назначен полицейский атташе, который будет осуществлять контроль за пребыванием граждан Казахстана, включая выявление фактов нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности.

"Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан взяло данный вопрос на постоянный контроль. Все выявленные нарушения будут незамедлительно фиксироваться и передаваться для дальнейшего рассмотрения в уполномоченные органы Республики Казахстан и Республики Корея", - резюмируется в публикации.

Напомним, ранее в Минтруда рассказали, когда казахстанцы смогут легально трудиться в Южной Корее.

Добавим, в начале 2023 года в МИД Казахстана сообщалось о том, что в Южной Корее (на тот момент) находилось около 7-8 тысяч наших граждан в качестве незаконных мигрантов. Для всех желающих был организован "зеленый" коридор, чтобы нелегалы могли безнаказанно покинуть страну.

В январе прошлого года стало известно, что Казахстан могут включить в южнокорейскую систему "Employment Permit System", что позволит нашим гражданам легально работать в Южной Корее.

Позже в МИД РК объяснили, как казахстанцы нелегально оказываются в этой стране.

