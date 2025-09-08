Несколько улиц и микрорайонов Алматы останутся без света
В Алматы в связи с капитальным и текущим ремонтом электросетей запланировано отключение электроэнергии завтра, 9 сентября, по нескольким адресам, передает NUR.KZ со ссылкой на АЖК.
Согласно графику плановых отключений электроэнергии на сайте "Алатау жарық компаниясы", завтра, 9 сентября, в Алматы отключат свет по следующим адресам:
С 08:00 до 17:00:
- микрорайон Тастыбулак, Акжар;
- микрорайон Таусамалы;
- микрорайон Маяк (улицы Асфендиярова, Капчагайская, Аққұтан);
- улица Суюнбая (дома 172А, 437А, 437Б, 467-481);
- проспект Красногвардейский, 178/1;
- улицы Ахан Серы, Варшавский переулок, Бехтерева, Сейфуллина, Дулатова.
С 09:00 до 24:00:
- проспект Аблай хана, 24-32;
- улица Маметовой, 29/41;
- микрорайон Шанырак-1 (улицы Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын, Каркара).
С 09:00 до 17:00:
- микрорайон Каргалы (улицы Мустафина, Кирова, Новая, Жансугурова, Рыскулбекова, Абая, микрорайон Мирас);
- площадь Республики, улица Сатпаева - угол Желтоксан;
- микрорайон Горный Гигант, микрорайон Актобе;
- улицы Ак-кайнар, Жолбарыс, Булбул, Рахмадиева.
Напомним, несколько дней назад в некоторых микрорайонах Алматы произошло отключение электроэнергии. На месте работали ремонтные бригады. По данным пресс-службы АО "Алатау Жарық Компаниясы", причиной стала авария на кабельных линиях.
До этого в июле в АО "Алатау жарык компаниясы" сообщили, что из-за аварийного отключения электричества несколько улиц в Алматы остались без света.
Ранее мы писали, что в Алматы жильцы одного из ЖК уже несколько недель живут без электричества и воды из-за якобы долгов за комуслуги в 6 млн тенге.
Кроме того, в апреле после мощной бури многочисленные отключения электроэнергии произошли в Бостандыкском, Ауэзовском, Наурызбайском районах Алматы. Кроме того, без электричества осталось большое количество микрорайонов.
