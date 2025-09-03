Сразу несколько районов Алматы остались без электричества

Сегодня, 3 сентября, в некоторых микрорайонах Алматы произошло отключение электроэнергии. На месте работают ремонтные бригады, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "АЖК".

По данным пресс-службы АО "Алатау Жарық Компаниясы", сегодня в 14:25 произошло аварийное отключение на линиях электропередачи в районах Медеуский, Бостандыкский и Ауэзовский.

"Причиной стала авария на кабельных линиях. Без электроснабжения временно остались микрорайоны Достык, Каргалы, Архат, Галамат, Жайлау, а также на улицах Гурилева, Темиртауская и Блока", - сообщили в компании.

К восстановительным работам привлечено 8 оперативно-выездных бригад, 2 бригады по ремонту кабельных линий и спецтехника, работают электролаборатории. С 18:00 начаты поэтапные переключения и подача временного электроснабжения потребителям.

"АО "АЖК" приносит извинения за временные неудобства и предпринимает все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения", - заключили в компании.

Напомним, в июле в АО "Алатау жарык компаниясы" сообщили, что из-за аварийного отключения электричества несколько улиц в Алматы остались без света.

Ранее мы писали, что в Алматы жильцы одного из ЖК уже несколько недель живут без электричества и воды из-за якобы долгов за комуслуги в 6 млн тенге.

Кроме того, в апреле после мощной бури многочисленные отключения электроэнергии произошли в Бостандыкском, Ауэзовском, Наурызбайском районах Алматы. Кроме того, без электричества осталось большое количество микрорайонов.

