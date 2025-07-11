Жители ЖК в Алматы несколько недель живут без света и воды

В Алматы жильцы одного из ЖК уже несколько недель живут без электричества и воды из-за якобы долгов за комуслуги в 6 млн тенге, передает сайт телеканала КТК.

Речь идет о жителях ЖК O-Jet, где без электричества в разгар лета осталось больше 400 семей. Без электроэнергии в доме также отсутствует вода, не работают система видеонаблюдения, домофоны и лифты.

Жильцы рассказали журналистам телеканала, что за комуслуги они платили вовремя, но деньги на счет почему-то не поступали. О том, что на их ЖК висит внушительная сумма долга, алматинцы узнали лишь после того, как сменили КСК. Жители считают, что их деньги присвоили сотрудники предыдущей управляющей компании. Но где они теперь, никто не знает.

"Нас никто не посвящал ни в долги, ни в какие-то проблемы. Они, во-первых, прежде чем выставлять такой долг, должны были собрать, оповестить, как это делается нормально в управляйке. В каждом подъезде сделать оповещение, что в такой-то день будет собрание в связи с повышением тарифов, или долгами, или банкротством. Никто не оповещен об этом. Никто не знает, в чем суть проблемы", - рассказала жительница ЖК Елена Квитка.

Позже жителям пояснили: предыдущий КСК деньги получал, но за свет почему-то не платил. Выяснить причины ожетовцы не могут уже несколько месяцев. Офис съехал, телефоны управляющей компании отключены. А тем временем долг уже включили в квитанции. Платить повторно люди не намерены. Закрывать чужие долги не хотят и в новом КСК.

"Мы по протокольному решению жильцов с собрания приняли этот ЖК в апреле месяце. Долг по электроэнергии образовался с шестого месяца 2024 года. То есть вообще оплаты не производились. Вот эти вот 6 млн практически долг "Шебера". Мы пишем по зарегистрированному адресу. Всегда без ответа. Адресат не найден, все. На основании этого мы в суд будем также подавать", - пояснила представитель ТОО "Adal all services" Данара Рахимова.

При этом представители "Энергосбыта" пояснили, что свет в квартирах включат лишь тогда, когда долги полностью погасят.

"С акиматом согласован график именно по должникам. Там идет веерное отключение. Мы отключаем с девяти до трех, с девяти до четырех. Потому что других рычагов у нас нет взыскать задолженность. Мы гарантирующий поставщик, мы поставили электроэнергию, мы ее закупили. Нам ее не оплатили", - отметила начальник РОЭС №1 филиала АО «АЖК» - «Энергосбыт» Елена Литовченко.

Жители просят найти и наказать виновных. Они уже написали заявления в полицию и прокуратуру.

Источник: КТК

Напомним, на днях жители нескольких сел, недавно присоединенных к Таразу, заявили, что центральный водопровод у них существует только в отчетах чиновников.

До этого катастрофическая ситуация сложилась в селе Саумалколь. В соцсетях жители жаловались на отсутствие питьевой воды с конца мая. Ситуацию прокомментировали в акимате Айыртауского района СКО.

А в начале года жители села Красная поляна в Карагандинской области на протяжении нескольких дней оставались без света и связи из-за аварии, вызванной непогодой.

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