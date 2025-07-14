Жители ряда улиц в Алматы остались без света в результате аварийного отключения
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В АО "Алатау жарык компаниясы" сообщили, что из-за аварийного отключения электричества несколько улиц в Алматы остались без света, передает NUR.KZ.
В редакцию поступили обращения от жителей Алматы, которые сообщили, что в некоторых домах Алмалинского и Бостандыкского района нет электричества. Так, читатели указали на улицы Жарокова, Шевченко и другие.
Корреспонденту NUR.KZ в АО "Алатау Жарык Компаниясы" сообщили, что в данном районе действительно нет света. Как отметили в компании, в 17:55 вечера в квадрате улиц Шевченко, Байзакова, Гоголя и проспекта Гагарина было зафиксировано аварийное отключение.
"Бригада направлена. Причина еще не установлена", - сообщили в компании.
Ранее мы писали, что в Алматы жильцы одного из ЖК уже несколько недель живут без электричества и воды из-за якобы долгов за комуслуги в 6 млн тенге.
До этого мы также писали, что несколько микрорайонов Алматы остались без электричества.
Кроме того, в апреле после мощной бури многочисленные отключения электроэнергии произошли в Бостандыкском, Ауэзовском, Наурызбайском районах Алматы. Кроме того, без электричества осталось большое количество микрорайонов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2265036-zhiteli-ryada-ulic-v-almaty-ostalis-bez-sveta-iz-za-avariynogo-otklyucheniya/
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