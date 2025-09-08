jitsu gif
    Больше 70 участков изымут у жителей Алматы для строительства дорог

    Опубликовано:

    Участок земли
    Земельный участок. Иллюстративное фото: Aivis Limbens / Getty Images

    В Турксибском и Медеуском районах Алматы изымут 74 участка для строительства дорог. Собственникам обещают выплатить компенсацию, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

    Акимат Алматы постановил начать отчуждение 74 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд - для строительства дорог в полицентре "Восточные ворота". Процедура изъятия коснется участков, расположенных в Турксибском и Медеуском районах Алматы.

    Принудительное отчуждение планируется завершить к концу 2027 года.

    В документе говорится, что коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Қала жер орталығы" Управления земельных отношений города Алматы необходимо уведомить собственников в установленном законодательством порядке.

    Управлению земельных отношений Алматы поручено:

    • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
    • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление городской мобильности города Алматы";
    • принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

    Контроль за исполнением постановления возложили на курирующего заместителя акима Алматы.

    Ранее мы сообщали, что в Наурызбайском и Турксибском районах Алматы изымут участки у десятков собственников - для строительства школы и отстойно-разворотной площадки.

    Также в Алматы жители микрорайона Ожет могут остаться без своих домов - они попадают под снос из-за строительства трассы. Люди категорически не согласны с этим.

    Еще мы писали, что в Алматы планируется изымать земельные участки, расположенные в Алатауском районе. Это нужно для продления проспекта Рыскулова.

    А в Наурызбайском районе Алматы изымут земельные участки для строительства метро - процесс отчуждения продлится до 31 декабря 2026 года.

