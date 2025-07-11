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    Новость о сносе домов вызвала панику среди жителей района в Алматы (видео)

    Опубликовано:

    Микрорайон Ожет
    Микрорайон Ожет. Кадр из сюжета: телеканал КТК

    В Алматы жители микрорайона Ожет могут остаться без своих домов - они попадают под снос из-за строительства трассы. Люди категорически не согласны с этим, передает сайт телеканала КТК.

    Новую магистраль планируют построить на выезде из города. Она призвана уменьшить пробки и разгрузить поток машин. Но для ее строительства придется снести примерно 120 домов в микрорайоне Ожет.

    Эта новость вызвала панику среди жителей микрорайона. Они устроили срочное собрание.

    "Я живу здесь 30 лет! За это время я до сих пор не легализовала свой дом. Я обошла все инстанции. Ни районный, ни городской акимат, они не принимают меня. И сейчас они говорят, чтобы после оценки мы освободили наш дом. А у меня нет документов, я не смогу получить компенсацию", - возмущена Рая Калибеккызы.

    Сейчас под угрозой сноса 120 домов – это первая очередь. Жителям уже принесли уведомление, но оценки жилья пока не было. Люди боятся остаться на улице без денег и крыши над головой.

    "Оценщик – 250 тысяч. Мы должны платить. Я не пойму, с какого перепуга. Потом, они ставят такое условие: в течение двух месяцев мы должны освободить дом. А в течение двух месяцев какой идиот найдет дом?

    Государство обязано предоставить нам хотя бы такое же равноценное жилье. А то сейчас идешь, они говорят: "Мы не знаем, во сколько оценят ваш дом". Пять миллионов за сотку,  говорят. Я даже в колхозе не куплю дом. Пусть они предоставят в Ожете дома", - заявила Гульнара Сапарова.

    На встречу с жителями приехали представители акимата. Чиновники подтвердили: больше 100 домов действительно планируют снести ради строительства 9 километров трассы. По их словам, территорию магистрали определили еще четыре года назад.

    При этом на втором этапе строительства участки изымут еще у 392 горожан.

    "Мы сейчас если оценку начнем, будем уведомление направлять, приглашать собственников для ознакомления. Если собственники согласятся с предложенной суммой компенсации, мы будем в дальнейшем заключать договор.

    Если собственники не согласятся, тогда идем в судебном порядке. А в судебном порядке по каждому вопросу рассматривается индивидуально. Здесь собственникам никому не надо платить за оценку", - заявил руководитель отдела изъятия при управлении земельных отношений Алматы Мухтар Кольбаев.

    В акимате добавили, что после того как жители согласятся с оценкой недвижимости, у них будет два месяца на выселение. Те, кто суммой останется недоволен, будет решать вопрос в суде. 

    Источник: КТК

    Отметим, в Алматы и Астане нередко случается так, что дом попадает под снос в связи со строительством нового городского объекта. Этот процесс в законодательстве называется принудительным отчуждением земельных участков для государственных нужд, влекущим прекращение права собственности или землепользования.

    Выплата компенсаций за снос дома регулируется сразу двумя законами - "О жилищных отношениях" и "Земельным кодексом".

    Ранее мы уже рассказывали, что предоставляется взамен дома, идущего под снос.

    Так, статья 15 Закона "О жилищных отношениях" гласит, что при сносе жилого дома в связи с государственными нуждами до того, как это произойдет, собственнику должны предоставить в собственность аналогичное жилье или выплатить компенсацию.

    При этом отмечается, что, если новое жилье по стоимости дороже того, которое сносят, то собственник не должен отдавать разницу в цене. А если новый дом дешевле того, который сносят, то, наоборот, собственнику должны возместить разницу в ценах.

    Все цены должен определить оценщик в соответствии с законодательством РК.

    Если жилье сносится в соответствии с государственными нуждами, то и компенсацию должно оплачивать государство.

    Во втором пункте статьи 166 написано, как определяется размер компенсации и что в нее включается:

    • стоимость земельного участка или права землепользования;
    • рыночная стоимость находящихся на участке официально оформленных построек, включая дом, фруктовые деревья и многолетние растения;
    • стоимость затрат, связанных с освоением земельного участка, его эксплуатацией, проведением защитных мероприятий, повышением плодородия почвы. Все затраты должны рассчитываться с учетом их инфляции;
    • все убытки, которые возникли у собственника из-за изъятия земельного участка на момент прекращения имущественного права. Сюда же включаются убытки, которые он несет из-за досрочного прекращения своих обязательств перед третьими лицами. Например, аренды по договору.

    По закону в компенсацию также должна включаться упущенная выгода.

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