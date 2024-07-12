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Земельные участки изымут для строительства метро в Алматы

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Поезд едет в метро Алматы
Метрополитен Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Наурызбайском районе Алматы изымут земельные участки для строительства метро. Постановление акимата опубликовано на ИПС "Юрист", передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале информационно-правовой системы, акимат города принял постановление, в соответствии с которым начинается принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества, расположенных от станции "Калкаман" до рынка "Барлык" в Наурызбайском районе Алматы.

Эти участки будут изъяты для строительства объектов третьей очереди первой линии метрополитена и транспортно-пересадочного узла.

Согласно документу, процесс отчуждения продлится до 31 декабря 2026 года.

Собственникам участков выплатят компенсацию в установленном законодательством порядке.

Напомним, в начале декабря прошлого года стало известно, что в 2025 году будет сдана в эксплуатацию станция "Калкаман". В конце марта мы рассказывали, на какой стадии находится строительство станции.

Позже сообщалось, что до 2030 года планируется открыть еще три станции метро до рынка "Барлык".

Две последние станции метро - "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы" - были открыты в мае 2022 года.

Добавим также, что согласно статье 84 Земельного кодекса РК, земельный участок может быть принудительно отчужден для государственных нужд в исключительных случаях при условии равноценного возмещения имущества с согласия собственника или негосударственного землепользователя либо по решению суда.

Государственными нуждами при принудительном отчуждении земельных участков в исключительных случаях являются:

  1. международные обязательства, вытекающие из международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан;
  2. предоставление земель для нужд обороны и национальной безопасности, особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, создание и функционирование специальных экономических зон;
  3. обнаружение и разработка месторождения полезных ископаемых;
  4. строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, строительство (реконструкция) аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, объектов энергетических систем и линий электропередачи, линий связи, объектов, обеспечивающих космическую деятельность, магистральных трубопроводов, инженерно-коммуникационных сетей, объектов нефтеперерабатывающего производства, отнесенных к стратегическим объектам, реализация концессионных проектов, объектов общего пользования населенных пунктов.

Согласно кодексу, владельцу участка, изымаемого для госнужд, должны возместить стоимость участка в полном объеме или предоставить взамен другой земельный участок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2132808-zemelnye-uchastki-izymut-dlya-stroitelstva-metro-v-almaty/

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