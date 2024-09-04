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У алматинцев начнут изымать участки для пробивки проспекта Рыскулова

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Вид на город Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы планируется изымать земельные участки, расположенные в Алатауском районе. Это нужно для продления проспекта Рыскулова. Постановление опубликовано на сайте Управления акимата, передает NUR.KZ.

Постановление о начале принудительного отчуждения земельных участков размещено на официальном сайте Управления земельных отношений акимата Алматы.

"Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Алатауском районе города Алматы от улицы Онгарсыновой до границы города Алматы для пробивки улицы Рыскулова, согласно приложению, к настоящему постановлению. Датой принудительного отчуждения определить до 31 декабря 2026 года", - говорится в документе.

В списке акимата 72 земельных участка, среди которых не только частные лица - владельцы недвижимого имущества, но также и юридические лица. Участки расположены в микрорайонах Алгабас и Теректи.

Отмечается, что собственникам земучастков планируется обеспечить выплату компенсации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157135-u-almatincev-nachnut-izymat-uchastki-dlya-probivki-prospekta-ryskulova/

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