Земельные участки изымут у жителей Алматы ради строительства школы

В Наурызбайском и Турксибском районах Алматы изымут участки у десятков собственников, которым пообещали выплатить компенсацию, передает NUR.KZ.

Акимат Алматы объявил о начале принудительного отчуждения земельных участков в связи с изъятием для государственных нужд в нескольких районах мегаполиса.

Так, было начато принудительное отчуждение 11-ти земельных участков, расположенных в микрорайоне Курамыс Наурызбайского района. Сообщается, что это делается для строительства подъездной дороги и парковочного пространства к строящейся школе на 1500 мест. Отчуждение продлится до 31 декабря 2027 года.

Также аким города Дархан Сатыбалды подписал постановление о принудительном отчуждении 13-ти земельных участков, расположенных в микрорайоне Алмерек Турксибского района. Кроме того, акимат уведомил о начале принудительного отчуждения 32-х земельных участков или иного недвижимого имущества, расположенных севернее железнодорожного вокзала Алматы-1 Турксибского района.

В данном случае речь идет о строительстве отстойно-разворотной площадки. Дата принудительного отчуждения определена до31 декабря 2028 года. Собственники могут обратиться по адресу: Алмалинский район, улица Толе би, 155, 6-й этаж, кабинет 605.

Также сообщается, что управление земельных отношений города Алматы обеспечит выплату компенсации собственникам.

Ранее мы писали, что в Алматы жители микрорайона Ожет могут остаться без своих домов - они попадают под снос из-за строительства трассы. Люди категорически не согласны с этим.

Также мы писали, что в Алматы планируется изымать земельные участки, расположенные в Алатауском районе. Это нужно для продления проспекта Рыскулова.

А в Наурызбайском районе Алматы изымут земельные участки для строительства метро - процесс отчуждения продлится до 31 декабря 2026 года.

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