Будут отслеживать тех, кто работает на 2-3 работах: в Минтруда отреагировали на слухи

Сегодня в кулуарах сената министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова ответила на вопрос, правда ли в Казахстане будут отслеживать тех, кто работает на 2-3 работах, передает корреспондент NUR.KZ.

Такой вопрос министру труда задали журналисты - правда ли, что тех, кто работает на двух-трех работах, будут отслеживать в Казахстане, и применять к ним какие-либо меры. Министр встретила вопрос с улыбкой.

"Нет, конечно, вы что? Человек труда, он всегда ценится. Наоборот, если человек пытается работать (больше - прим. ред.), это не будет возбраняться", - заверила Жакупова.

Добавим, также министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова прокомментировала слова президента о льготах для некоторых слоев населения - напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня с ежегодным посланием народу Казахстана, заявил, что нужно унифицировать размеры соцвыплат для категории СУСН.

Ранее по этой теме Светлана Жакупова высказывалась о казахстанцах, которым точно не будут оказывать государственную поддержку.

А сегодня министр труда и социальной защиты населения Казахстана рассказала также в кулуарах правительства, будут ли ужесточены правила для трудоустройства иностранцев.

