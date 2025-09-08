"Будет ужесточаться": все меньше иностранцев сможет работать в Казахстане
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова рассказала в кулуарах правительства, будут ли ужесточены правила для трудоустройства иностранцев, передает NUR.KZ.
"Министерство на сегодня очень жестко работает в этом направлении и я могу сказать, что, если квота была установлена в пределах 25 тысяч в последние годы, то сейчас мы снизили эту квоту до 17 тысяч.
Это дальше будет ужесточаться, тем более что мы говорим, что въезд и получение разрешения должно быть автоматизировано и оцифровано - это поручение главы государства", - пояснила Жакупова.
Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан собирается ужесточить правила выдачи студенческих виз для иноатсранцев.
Также стало известно, что в Казахстане вводится новая "золотая виза" для иностранцев, инвестировавших не менее 300 тыс. долларов в капитал казахстанских компаний или в местные ценные бумаги
