"Будет ужесточаться": все меньше иностранцев сможет работать в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова рассказала в кулуарах правительства, будут ли ужесточены правила для трудоустройства иностранцев, передает NUR.KZ.

"Министерство на сегодня очень жестко работает в этом направлении и я могу сказать, что, если квота была установлена в пределах 25 тысяч в последние годы, то сейчас мы снизили эту квоту до 17 тысяч.

Это дальше будет ужесточаться, тем более что мы говорим, что въезд и получение разрешения должно быть автоматизировано и оцифровано - это поручение главы государства", - пояснила Жакупова.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан собирается ужесточить правила выдачи студенческих виз для иноатсранцев.

Также стало известно, что в Казахстане вводится новая "золотая виза" для иностранцев, инвестировавших не менее 300 тыс. долларов в капитал казахстанских компаний или в местные ценные бумаги

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.