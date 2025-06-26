"Поддержка исключается": министр Жакупова высказалась о семьях с "двумя домами и двумя автомобилями"
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Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова рассказала о казахстанцах, которым точно не будут оказывать государственную поддержку, передает NUR.KZ.
Как сообщается на официальном сайте Минтруда, глава министерства Светлана Жакупова провела рабочую встречу с представителем фонда ЮНИСЕФ в Казахстане Рашедом Мустафа Сарваром.
Жакупова презентовала новые подходы оценки нуждаемости семей в мерах господдержки. Кроме того, рассказала о проекте по внедрению модели оценки нуждаемости домохозяйств.
"Проект получил поддержку президента, и мы уже перешли к его активной реализации. Методология охватывает не только социальную сферу, но и включает аспекты здравоохранения и образования. Мы уверены в ее корректности и эффективности. Никто не останется без внимания.
Модель включает шесть категорий домохозяйств - от тех, кто находится в крайней нужде, до полностью обеспеченных семей. Государственная поддержка исключается только для шестой категории, куда входят семьи, обладающие, например, двумя домами и двумя автомобилями", - заявила Жакупова.
По ее словам, внимание будет уделено тем, "кто действительно нуждается в помощи". Как утверждают в Минтруда, Рашед Мустафа Сарвар одобрил такую инициативу.
Напомним, поправки в правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи подготовило Минтруда - документ был вынесен на публичное обсуждение.
В проекте предусматривалось получение сведений о расходных операциях, движению денежных средств на банковских счетах, банковских займах, микрокредите, сберегательном вкладе, депозите при согласии претендента на оказание государственной адресной социальной помощи.
Позже Жакупова рассказала, что изменится в части оказания помощи многодетным семьям. Как пояснила министр, многодетным семьям никакая помощь урезаться не будет, но будут считаться критерии нуждаемости.
А на прошлой неделе Светлана Жакупова ответила, с чем связан пересмотр политики помощи многодетным в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2259759-podderzhka-isklyuchaetsya-ministr-zhakupova-vyskazalas-o-semyah-s-dvumya-domami-i-dvumya-avtomobilyami/
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