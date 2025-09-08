Токаев выступит сегодня с ежегодным посланием народу Казахстана
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит сегодня, 8 сентября, на совместном заседании палат парламента с ежегодным посланием народу Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В мероприятии примут участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.
Прямую трансляцию выступления главы государства, которая начнется в 11:00, смотрите на нашем сайте.
Отметим, ране председатель мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента в понедельник, 8 сентября.
"Созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 8 сентября 2025 года в 11:00 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
Напомним, 2 сентября состоялось заседание палат парламента Казахстана в связи с началом нового политического сезона. На нем присутствовали все депутаты.
До этого совместное заседание палат состоялось 30 июня. Тогда был завершен предыдущий политический сезон и депутаты мажилиса и сената ушли на каникулы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2283444-tokaev-vystupit-segodnya-s-ezhegodnym-poslaniem-narodu-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах