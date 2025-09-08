Токаев выступит сегодня с ежегодным посланием народу Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит сегодня, 8 сентября, на совместном заседании палат парламента с ежегодным посланием народу Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В мероприятии примут участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямую трансляцию выступления главы государства, которая начнется в 11:00, смотрите на нашем сайте.

Отметим, ране председатель мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента в понедельник, 8 сентября.

"Созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 8 сентября 2025 года в 11:00 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, 2 сентября состоялось заседание палат парламента Казахстана в связи с началом нового политического сезона. На нем присутствовали все депутаты.

До этого совместное заседание палат состоялось 30 июня. Тогда был завершен предыдущий политический сезон и депутаты мажилиса и сената ушли на каникулы.

