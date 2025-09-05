Особняк, похожий на изъятый у Карима Масимова дом, передали одному из министерств

В пресс-службе Компании по управлению возвращенными активами сообщили, что дом, похожий на изъятый у Карима Масимова, передали Минпросвещения, сообщает МИА "Казинформ".

Как рассказали изданию в Компании по управлению возвращенными активами (КУВА), жилой дом был официально закреплен за РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования" Министерства просвещения.

Эту информацию подтвердили и в Минпросвещения рассказали. Там же добавили, что сеть таких центров будет расширена по всей стране.

В мае глава компании по возвращенным активам сообщал, что дом, который предположительно принадлежит экс-главе КНБ Кариму Масимову, могут переделать в соцобъект.

Но месяц спустя в акимате Астаны сообщили, что больше не планируют принимать на баланс дом. Данный объект ранее пытались продать с аукциона, но желающих его приобрести не нашлось.

Позже появилась информация о том, что якобы бизнесмен Мухтар Джакишев выкупает особняк Карима Масимова до проведения аукциона. Сразу же после этого в КУВА опровергли эту информацию. Мухтар Джакишев также дал свой комментарий.

