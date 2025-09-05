Жару до 37 градусов пообещали в мегаполисах Казахстана в пятницу
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 5 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы пообещали ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +9 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, однако осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +28 градусов, ночью температура снизится до +11 градусов. Скорость ветра – 6,1 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +37 градусов, ночью опустятся до +18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,8 м/с.
